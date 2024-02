Mercer Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Mercer hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 8,76 USD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 7,6 USD, was einem Unterschied von -13,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Dies wird auch durch den 50-Tages-Durchschnitt bestätigt, bei dem der letzte Schlusskurs von 8,82 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag, was einer Abweichung von -13,83 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Mercer-Aktie also auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Mercer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,8 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Papier & Forstprodukte" liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 95 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 90 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Mercer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (65,47 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (62,22 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Mercer spiegeln derzeit keine klare Richtung wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.