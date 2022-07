Mercer Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Mercer, die im Segment "Papierprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.07.2022, 21:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 15.08 USD.

Unser Analystenteam hat Mercer auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,2 % ist Mercer im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (2,76 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,56 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Mercer-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mercer vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (17,63 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,15 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,44 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Mercer eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Mercer damit 36,77 Prozent unter dem Durchschnitt (47,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 47,3 Prozent. Mercer liegt aktuell 36,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".