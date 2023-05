Mercedes-Werk: Betroffene nach Schüssen in Betreuung - Produktion geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Nach den Schüssen bei Mercedes-Benz in Sindelfingen haben die Mitarbeitenden in der betroffenen Halle das Werksgelände verlassen. Sie werden psychologisch betreut, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Angestellten. "Die Produktion läuft normal weiter, bis auf besagte Halle." Bei dem Angriff ist am Donnerstagmorgen ein Mensch getötet und mindestens ein Mensch schwer verletzt worden./pei/DP/zb