Mercedes-Benz startet bei Ausblick vorsichtig ins neue Jahr

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz stellt die Aktionäre nach dem fulminanten Lauf im vergangenen Jahr für 2023 auf weniger Gewinn in den wichtigsten Bereichen ein. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte dürfte zwischen 12 und 14 Prozent liegen und damit gegenüber dem Vorjahreswert von 14,6 Prozent zurückgehen, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Zwar rechnet das Unternehmen mit einer leicht positiven Entwicklung der Nettopreise, das Gebrauchtwagengeschäft wird hingegen unter dem Vorjahr erwartet. Die Prognosen insgesamt seien mit einer außergewöhnlichen Unsicherheit behaftet. Analysten rechnen für das laufende Jahr im Autogeschäft mit einer operativen Marge im oberen Bereich der Prognosespanne. Der Umsatz des Konzerns soll nach dem Plan des Managements auf Vorjahresniveau liegen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern werde wohl leicht sinken./men/jha/