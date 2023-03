Mercedes-Benz & andere Preise fanden bei FBS-Verlosung ihre Besitzer

Singapur, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -FBS hat seine Ultimate Trading Geburtstagsaktion mit einer Verlosung von tollen Preisen beendet. Mercedes-Benz CLA-Class, Premium Gadgets und andere Preise haben ihre Besitzer gefunden. FBS und seine Kunden haben die Trading Community erfolgreich gefeiert, und hier sind die Ergebnisse der Aktion und der Verlosung.FBS Ultimate Trading GeburtstagDer jährlichen Tradition folgend, hat FBS, ein weltweit lizenzierter Broker, die Aktion anlässlich seines 14. Geburtstags gestartet. Gewerbetreibende aller Art waren eingeladen, die FBS Community zu feiern und bei der Aktion garantierte Geschenke zu gewinnen, sowie ihr Glück bei der Verlosung der Mercedes-Benz CLA-Class als Hauptpreis zu versuchen.Die FBS Ultimate Trading Geburtstagsaktion dauerte vom 9. Februar bis zum 9. März. In diesem Zeitraum haben sich über 100000 Teilnehmer an der Aktion beteiligt. Jeder Trader hat ein garantiertes Geschenk für die ersten fünf Tickets gewonnen – eine persönliche Beratung durch einen FBS-Analysten. Mit Hilfe eines Experten finden Neulinge eine effektive Handelsstrategie, während Profis Ideen und Erkenntnisse für die Entwicklung einer neuen Strategie oder die Verbesserung einer bestehenden Strategie erhalten.Aber das Ende der Aktion bedeutete nicht, dass die Party für die Teilnehmer vorbei war, denn dann folgte die große Verlosung.Die Verlosung großer PreiseAm 17. März verloste FBS unter seinen Händlern, die an der Aktion teilnahmen, die Mercedes-Benz CLA-Class, die Premium Gadgets, einschließlich MacBook Air, iPad Pro, iPhone 14 Pro, AirPods 3, Samsung Galaxy Tab S6 und andere Preise.Der Gewinner des Hauptpreises, einer Mercedes-Benz CLA-Class, ist ein Kunde aus Malaysia mit der Gewinnscheinnummer 790194. Händler aus Indonesien, Thailand, den Philippinen, Vietnam, Brasilien, Japan, Nigeria und weiteren Ländern wurden ebenfalls in die Liste der Gewinner aufgenommen. Sie haben luxuriöse Gadgets wie Telefone, Laptops, Kopfhörer und mehr gewonnen. FBS wird den Gewinnern alle Preise zukommen lassen, sobald sie vorbereitet sind.Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie auf der FBS Website (https://fbs.com/promo/14years?utm_source=newswire&utm_medium=postrelease&utm_campaign=fbs14)Jeder, der neugierig ist, kann sich das Video ansehen, um zu sehen, wie die Verlosung gelaufen ist, indem er den Link https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8 benutzt (https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8). Und wenn Sie es selbst versuchen und auch noch Geschenke gewinnen möchten, können Sie sich andere FBS-Aktionen ansehen. Der Broker wird in Kürze eine neue Spendenaktion starten.Informationen zur FBSFBS ist eine internationale Marke, die in über 150 Ländern vertreten ist. Unabhängige Unternehmen, die sich unter der Marke FBS zusammengeschlossen haben, widmen sich ihren Kunden und bieten ihnen Möglichkeiten zum Handel mit Margin FX und CFDs.FBS Markets Inc. – Lizenz IFSC/000102/310Tradestone Ltd. – CySEC Lizenznummer 331/17, vorübergehende FCA Genehmigung 808276Intelligent Financial Markets Pty Ltd – ASIC Lizenznummer 426359Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2038794/FBS_and_Mercedes_Benz.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2039023/FBS_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mercedes-benz--andere-preise-fanden-bei-fbs-verlosung-ihre-besitzer-301779649.htmlPressekontakt:Anastasia Demidova,a.demidova@fbs.com,+381 654484942Original-Content von: FBS, übermittelt durch news aktuell