Mercedes-Benz: Wird der Aktien-Volumenmarkt ausgebremst?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zahlreiche Analysten im Internet äußern sich positiv zur Aktie von Mercedes-Benz. Die überwiegende Einschätzung lautet “Kaufen”, mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 90 Euro. Bei aktuellen Notierungen um 72 Euro birgt dies ein beträchtliches Aufwärtspotenzial von rund +25%. Ein erfreuliches Szenario, doch es könnten erste Anzeichen für Spannungen auftauchen:

Brandbrief der Händler trotz Rekordverkaufszahlen

Unter dem CEO Källenius verfolgt Mercedes-Benz einen Luxus-Kurs: Man positioniert sich als klarer Premium-Hersteller in der Branche. Bisher scheint diese Strategie aufzugehen; so stieg die Absatzzahl im zweiten Quartal dieses Jahres auf 515.700 Einheiten an, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von +6% entspricht – Grund genug zur Zufriedenheit eigentlich. Doch hinter den...