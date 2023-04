Mercedes-Benz: Was weg ist ist weg?

Mercedes-Benz hat seinen operativen Rückzug aus Russland vollzogen und offenbar auch seine verbliebenen Anteile an den russischen Tochterfirmen an die Autohandelskette Avtodom verkauft. Damit endet vorerst das Engagement des deutschen Autobauers im russischen Markt. Mercedes-Benz hat sich jedoch eine Rückkaufoption in den Verkaufsklauseln gesichert und könnte bei einer Aufhebung der Sanktionen gegen Russland seine russischen Töchter wieder zurückholen. Der Autobauer hatte bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 seine Exporte nach Russland sowie die lokale Produktion auf Eis gelegt. Über die finanziellen Details des Verkaufs gibt es bisher keine verifizierten Informationen.

