Mercedes-Benz: Trotz aller Kursziele?

Experten prognostizieren steigende Kurse für die Aktie der Mercedes-Benz Group, doch die Anleger ließen sich davon nicht beeindrucken und schickten den Kurs nach unten. Warburg Research hob das Kursziel aufgrund der starken Ergebnisse des Autokonzerns in einem schwierigen Marktumfeld von 102 auf 108 Euro an und empfahl ein Kauf-Rating. Jefferies blieb vorsichtiger mit einem Zielkurs von 75 Euro und einer Halte-Empfehlung, während Barclays das Kursziel bei 85 Euro bestätigte.

Bernstein Research nennt ein Zielkurs von 90€ (+26,16%), RBC Capital sieht als Potential bis zu +28,96% (92 €), Goldman Sachs sagt +34,57%, also einen möglichen Wertanstieg auf bis zu 96 €.

Analyst Daniel Roeska glaubt ebenfalls an eine Neubewertung des Jahresaussichten durch das Management sowie an eine unterschätzte Strategie des Fahrzeugherstellers.