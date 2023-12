Mercedes-Benz: Trotz allem stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Mercedes-Benz konnte am Freitag vor dem Weihnachtswochenende noch einmal punkten. Die Notierungen sind zwar nur im 0,2 % gestiegen – aber immerhin. Denn: Die Aktie ist damit im laufenden Jahr noch immer im Plus. Seit dem 1. Januar ging es um gut 2,3 % aufwärts. Das sind keine fundamentalen Gewinne, aber die Aktie war im Laufe des Jahres schon in einem massiven Verlustbereich. Insofern hat sich die Situation zum Ende des Geschäftsjahres deutlich beruhigt.

