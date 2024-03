Mercedes-Benz: Der Trend ist klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Mercedes-Benz zählt sicher zu den konservativen Werten, die etwa für Trader vollkommen uninteressant sind. Dennoch gilt: Mercedes-Benz hat in den vergangenen vier Wochen einen Aufschlag von über 10 % geschafft und befindet sich auf dem Weg nach oben. Die Kurse sind seit Jahresanfang um gut 16 % geklettert und haben lediglich am Mittwoch gut 1 % abgeben.

Analysten sehen aber noch immer eine Chance von 16 % und haben den Zielkurs derzeit auf 85,17 Euro gelegt.

Mercedes-Benz: Geschäfte laufen

Kein Wunder, denn das Unternehmen ist bestens unterwegs. Die Umsätze waren für 2023 und auch in den Projektionen für das laufende Jahr 2024 (bislang) wie erwartet, der Netto-Erfolg hat am oberen Rand die Prognosen erfüllt. Das KGV beträgt für 2024 bei einer Marktkapitalisierung von jetzt 76 Mrd. Euro noch 6,2. Die Aktie ist damit nicht zufällig bei den Akteuren so populär geworden.

