Mit Mercedes-Benz-Group wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercedes-Benz beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,99 (Automobilbranche) deutlich unterdurchschnittlich ist (ca. 77 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Mercedes-Benz daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 66,25 EUR für die Mercedes-Benz-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 61,88 EUR, was einen Rückgang von 6,6 Prozent darstellt. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (61,21 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Mercedes-Benz daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden auch 6 berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mercedes-Benz in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Mercedes-Benz-Group kaufen, halten oder verkaufen?

