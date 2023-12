Mercedes-Benz-Group ist zurück!

In den letzten vier Wochen wurden bei Mercedes-benz wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mercedes-benz-Aktie derzeit bei 67,23 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 62,85 EUR lag, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" mit einem Abstand von -6,51 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 60,07 EUR, was einer Differenz von +4,63 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Mercedes-benz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,92 Prozent, was eine Outperformance von +47,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 38,04 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,44, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

