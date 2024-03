Mercedes-Benz-Group Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Mercedes-Benz von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +11,03 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +9,53 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mercedes-Benz derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Automobilsektor. Der Unterschied beträgt 4,61 Prozentpunkte (8,33 % gegenüber 3,72 %), was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,36 auf, was im Vergleich zur Branche "Automobile" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und bekommt eine positive fundamentale Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Mercedes-Benz. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Mercedes-Benz daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Trotzdem wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Mercedes-Benz von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

09.03.

