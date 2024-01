Mercedes-Benz-Group Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Mercedes-Benz beträgt 47,39, was auf Neutralität hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, da vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Mercedes-Benz im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt, was 43,63 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" liegt Mercedes-Benz aktuell 45,82 Prozent darüber.

Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Mercedes-Benz neutral bis negativ bewertet wird, jedoch im Branchenvergleich eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat.

