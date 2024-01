Mercedes-Benz-Group Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Analyse von Mercedes-benz basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 66,43 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (60,22 EUR) um -9,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 60,93 EUR, was einer Abweichung von -1,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Mercedes-benz aktuell bei 8. Dies bedeutet eine positive Differenz von +4,29 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Mercedes-benz in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu Mercedes-benz deutet auf eine steigende Aufmerksamkeit hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt, aber dennoch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend positiv. Jedoch hat sich in den letzten Tagen die Diskussion über negative Themen in Bezug auf Mercedes-benz verstärkt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

