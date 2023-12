Mercedes-Benz-Group Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktivitäten rund um Mercedes-Benz in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Mercedes-Benz in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Auch die Analyse von Handelssignalen ergab, dass die Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung erhielten. Dies führt zu dem Schluss, dass Mercedes-Benz hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist Mercedes-Benz ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 21. Somit ist Mercedes-Benz aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 41,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 0,96 Prozent, wobei Mercedes-Benz aktuell 49,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Mercedes-Benz bei 10,91, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält Mercedes-Benz daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

