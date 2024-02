Mercedes-Benz-Group Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mercedes-Benz derzeit "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 65,99 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 71,68 EUR um +8,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 63,42 EUR zeigt eine positive Abweichung von +13,02 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde bezüglich Mercedes-Benz. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führte zu einer "Schlecht" Bewertung hinsichtlich der Stimmung rund um die Aktie.

Im Branchenvergleich zeigte Mercedes-Benz eine starke Performance von 50,92 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Automobile"-Branche hat das Unternehmen um +52,27 Prozent besser abgeschnitten. Ebenso lag die Rendite im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor mit -2,95 Prozent im letzten Jahr um 53,88 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mercedes-Benz höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Mit 8,33 % im Vergleich zu 3,7 % ergibt sich eine Differenz von 4,63 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

