Mercedes-Benz-Group Aktie: Das ist die Höhe!

Mercedes-Benz: Aktie unterbewertet und mit guter Rendite

Nach einer fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercedes-Benz bei 4,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete Mercedes-Benz eine Rendite von 50,92 Prozent, was mehr als 45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Aktie die mittlere Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten um 46,96 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte interessante Ausprägungen für Mercedes-Benz. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Mercedes-Benz positiv ab, mit einer Dividendenrendite von 8,1 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Die Differenz von 4,3 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Insgesamt zeigt sich, dass Mercedes-Benz eine unterbewertete Aktie mit einer guten Rendite ist.

