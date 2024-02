Mercedes-Benz-Group Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mercedes-benz betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 27,65 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Mercedes-benz nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 4,36 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile". Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Bei der Betrachtung von Anlegerstimmungen auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab insgesamt eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass Mercedes-benz hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse ist Mercedes-benz derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 65,98 EUR, während der Kurs der Aktie bei 64,92 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,61 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 62,18 EUR, was einer Abweichung von +4,41 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

