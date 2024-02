Mercedes-Benz-Group Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Der Sentiment und Buzz rund um Mercedes-benz werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird Mercedes-benz daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusätzlich konnten acht Handelssignale ermittelt werden, davon drei Gut- und fünf Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst wird die Aktie von Mercedes-benz bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche hat Mercedes-benz in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +51,58 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 50,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mercedes-benz momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Mercedes-benz daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

