Mercedes-Benz Group-Aktie: Wie wird sich der Automarkt in 2023 entwickeln?

Schaut man sich die Meinung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) an, so muss man feststellen, für dieses Jahr wird nur ein geringes Marktwachstum erwartet. Der Blick auf den deutschen Markt lässt ein Wachstum um 2% auf gut 2,7 Millionen Einheiten erwarten, dies sagt Chef Volkswirt Manuel Kallweit. Das würde allerdings bedeuten, dass es sich dabei immer noch um ein Viertel weniger als im Vorkrisenjahr 2019 handeln würde. Optimistischer darf man auf den europäischen Markt sehen. Laut VDA dürfte der Zuwachs hier für 2023 bei 5% liegen.

Goldman Sachs meldet sich zu Wort

Trotz der Widrigkeiten sieht die US-Investmentbank Goldman Sachs positiv in die Zukunft und hebt sogar das Preisziel an. Zuvor war es bei 71,00 EUR zu finden. Jetzt sieht Analyst George Galliers den fairen Wert bei sogar 88,00 EUR. Aktuell notiert der Anteilschein bei etwa 68,50 EUR. Der Blick auf den Börsenplatz Xetra zeigt auf, die Bullen greifen gerade einen wichtigen Widerstandsbereich (~68,00 EUR) auf dem Weg zum 2022er-Hoch an. Preislich ist dieses bei 77,90 EUR zu finden. Gelingt der Durchbruch?

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Schauen wir uns nun die Gesamtauswertung verschiedener Trendindikatoren an. Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Mercedes-Benz Group-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

