Mercedes-Benz-Group Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Mercedes-Benz als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Mercedes-Benz-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 17,75, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 50, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Mercedes-Benz im Fokus, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Mercedes-Benz, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit neun Signalen insgesamt (6 Schlecht, 3 Gut). Somit ergibt sich auf Ebene der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz-Aktie mit 62,85 EUR um -5,03 Prozent unter dem GD200 (66,18 EUR), was gemäß der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, liegt bei 61,38 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,39 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Mercedes-Benz-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien, sowohl aus Sicht von Bankanalysen als auch aus Sicht der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Bei der Untersuchung von Mercedes-Benz zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mercedes-Benz zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Mercedes-Benz.

