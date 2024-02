Mercedes-Benz-Group Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die technische Analyse von Mercedes-Benz-Aktien zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 66,12 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 64,34 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,58 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Mercedes-Benz-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mercedes-Benz war in den sozialen Medien überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine weitere Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercedes-Benz bei 4,36 Euro, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Mercedes-Benz im letzten Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt, was 49,42 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Mercedes-Benz-Aktie auf verschiedenen Ebenen eine "Neutral"-Bewertung erhält, jedoch auf Grundlage des KGV und des Branchenvergleichs als "Gut" eingestuft wird.

