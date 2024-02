Mercedes-Benz-Group Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die Dividendenrendite von Mercedes-Benz beträgt derzeit 8,33 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 % erzielt, was 50,58 % über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -0,84 %, wobei Mercedes-Benz aktuell 51,77 % über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Mercedes-Benz ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,36 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 20,02. Basierend darauf wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mercedes-Benz-Aktie aktuell überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Mercedes-Benz ein "Gut"-Rating.

