Mercedes-Benz-Group Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Mercedes-Benz hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50,92 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +52,27 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Mercedes-Benz den Durchschnitt um 53,88 Prozent und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mercedes-Benz derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobilbranche. Mit einer Differenz von 4,63 Prozentpunkten (8,33 % gegenüber 3,7 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde über Mercedes-Benz in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen haben Nutzer hauptsächlich negative Themen rund um Mercedes-Benz aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Schlecht".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Von insgesamt neun berechneten Signalen waren sechs "Schlecht" und drei "Gut", was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mercedes-Benz-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 17,28, dass die Aktie überverkauft ist, und erhält auch hierfür ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Mercedes-Benz also überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf den Aktienkurs, obwohl die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ist.

Sollten Mercedes-Benz-Group Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mercedes-Benz-Group-Analyse.

Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...