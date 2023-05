Mercedes-Benz-Group-Aktie: Rückblick auf die Kalenderwoche 18

Die Aktie der Mercedes-Benz-Group schloss die Woche mit einem Verlust von 8,62% (Endpreis: 65,06 EUR) ab. In den vergangenen Tagen gab es jedoch auch positive Nachrichten für den Autobauer:

Am Donnerstag wurde die Hauptversammlung abgehalten und Aktionäre durften sich über eine Dividendenausschüttung von insgesamt 5,6 Mrd. Euro freuen. Die Dividendenrendite des Unternehmens lag bei starken 7,4%.

Ein weiteres Thema war das Geschäft in China – wegen der menschenverachtenden Politik dieses Landes geraten dort aktive deutsche Konzerne zunehmend in die Kritik. Konzernboss Ola Källenius hat sich dazu geäußert und sieht in einer Entflechtung erhebliche Belastungen für die deutsche Industrie.

Trotzdem bleibt fraglich, wie es um den Aktienkurs steht: Am Dienstag rutschte dieser wieder unter die Marke von 70 Euro trotz ambitionierter...