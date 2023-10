Mercedes-Benz-Group-Aktie: Prognose-Schocker!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Mercedes-Benz-Group-Aktie navigiert durch turbulente Gewässer. Die Aktie schloss die Handelswoche bei 56,35 EUR, was einen markanten Rückgang von -9,1 % in der letzten Handelswoche und -14,4 % im laufenden Monat darstellt. Dieser Niedergang fällt in eine Zeit, in der Analysten gemischte Signale senden. Während Deutsche Bank Research den Autobauer auf “Buy” mit einem Kursziel von 120 Euro belässt, hat JPMorgan sein Kursziel von 90 auf 78 Euro reduziert.

Deutsche Bank setzt auf einen Anstieg der Mercedes-Benz-Group-Aktie.

JPMorgan senkt sein Kursziel, bleibt jedoch optimistisch.

Die Aktie verliert im laufenden Monat 14,4 %.

Analysten im Zwiespalt: Was bedeutet das für die Mercedes-Benz-Group-Aktie?

Deutsche Bank Analyst Tim Rokossa zufolge werfen das durchwachsene dritte Quartal und der schwache Ausblick auf das...