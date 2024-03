Mercedes-Benz-Group Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die technische Analyse der Mercedes-benz-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 66,13 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 72,49 EUR weicht somit um +9,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (66,02 EUR) weist mit einem Abweichung von +9,8 Prozent ebenfalls auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Mercedes-benz-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Mercedes-benz 5,4 Euro zahlt. Dies ist 70 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 18, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Mercedes-benz in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Eine Analyse konkret berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt jedoch 2 "Schlecht"- und 7 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysefaktoren eine gemischte Einschätzung der Mercedes-benz-Aktie, die zwischen "Gut", "Schlecht" und "Neutral" schwankt.

