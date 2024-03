Mercedes-Benz-Group Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die Dividendenrendite für Mercedes-Benz beträgt derzeit 8,33 Prozent, was 1,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 19,59 für RSI7 und 17,18 für RSI25, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund mittlerer Aktivität und geringer Stimmungsänderungen. Die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse, da der Schlusskurs von 73,76 EUR über dem 200-Tages-Durchschnitt (66,09 EUR) und dem 50-Tages-Durchschnitt (64,82 EUR) liegt. Aufgrund dieser Faktoren erhält Mercedes-Benz insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Charttechnik.

