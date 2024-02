Mercedes-Benz-Group Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Der Aktienkurs von Mercedes-Benz hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Automobilbranche im Durchschnitt um 0,54 Prozent, was bedeutet, dass Mercedes-Benz im Branchenvergleich um +50,38 Prozent outperformt hat. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter lag die Rendite von Mercedes-Benz mit 48,47 Prozent über dem Durchschnitt von 2,46 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Mercedes-Benz unterdurchschnittlich aktiv waren, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Mercedes-Benz, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Mercedes-Benz daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mercedes-Benz bei 4,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,95 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

