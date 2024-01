Mercedes-Benz-Group Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI von Mercedes-Benz liegt bei 88,67, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,52 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mercedes-Benz-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 66,57 EUR mit dem aktuellen Kurs (59,84 EUR) verglichen, was zu einer Abweichung von -10,11 Prozent führt und die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ein, liegt der letzte Schlusskurs (60,79 EUR) nur um -1,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Mercedes-Benz aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 4,44 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 19,55 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Mercedes-Benz mit einer Dividendenrendite von 8,1 Prozent derzeit einen höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt (3,82%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automobile"-Branche beträgt +4, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Sollten Mercedes-Benz-Group Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mercedes-Benz-Group-Analyse.

Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...