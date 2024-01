Mercedes-Benz-Group Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Bei Mercedes-Benz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt, die von der Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien geteilt wird. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend wird Mercedes-Benz in dieser Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Mercedes-Benz-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent, was 43,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der "Automobile"-Branche beträgt 4,59 Prozent, und Mercedes-Benz liegt aktuell 46,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Mercedes-Benz-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab. Dies führt zu einer unterschiedlichen Bewertung der Aktie, wobei die Charttechnik insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Was die Dividende betrifft, so hat Mercedes-Benz derzeit eine Dividendenrendite von 8,1 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mercedes-Benz-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

