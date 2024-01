Mercedes-Benz-Group Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Mercedes-Benz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 66,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 61,28 EUR liegt, was einem Unterschied von -8,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 60,71 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,94 Prozent) liegt. Infolgedessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Mercedes-Benz-Aktie derzeit überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Bewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon zwei positive und vier negative, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Mercedes-Benz bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Das Stimmungsbild bei Mercedes-Benz hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält Mercedes-Benz für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mercedes-Benz-Aktie liegt bei 66,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,93 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

