Mercedes-Benz-Group Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Mercedes-benz wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,76 Punkten, was darauf hinweist, dass Mercedes-benz überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass Mercedes-benz weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Mercedes-benz 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automobile" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mercedes-benz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,12 EUR, während der letzte Schlusskurs (62,55 EUR) um -6,81 Prozent abweicht und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (59,95 EUR) weist hingegen nur eine geringe Abweichung von +4,34 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mercedes-benz festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Mercedes-benz für den RSI, das KGV, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

