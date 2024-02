Mercedes-Benz-Group Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Mercedes-benz-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 71,27 EUR, was einer Entfernung von +8,03 Prozent vom GD200 (65,97 EUR) entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 63,24 EUR, was einem Abstand von +12,7 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mercedes-benz-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 8, was eine positive Differenz von +4,61 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Automobilbranche bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Mercedes-benz daher als "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Mercedes-benz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,92 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -0,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,8 Prozent im Branchenvergleich für Mercedes-benz. Auch im Sektor der zyklischen Konsumgüter lag die Rendite von Mercedes-benz mit -3,04 Prozent im letzten Jahr 53,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mercedes-benz nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 4,36 insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 20,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

