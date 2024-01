Mercedes-Benz-Group Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Mercedes-benz ist gemischt, wie aus einer Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. Obwohl die überwiegende Zahl der Kommentare negativ war, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt. Eine zusätzliche Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercedes-benz derzeit bei 4,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,67 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Mercedes-benz derzeit eine Dividendenrendite von 8,1 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mercedes-benz derzeit bei 66,81 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 62,22 EUR lag, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Signal.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.

