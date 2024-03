Mercedes-Benz-Group Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mercedes-benz-Aktie liegt bei 28 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 30,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Mercedes-benz.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mercedes-benz besonders negativ diskutiert. An vier Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch bekommt Mercedes-benz auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Mercedes-benz-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt, was 50,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 1,64 Prozent, und Mercedes-benz liegt aktuell 49,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Mercedes-benz-Aktie ein Durchschnitt von 66,14 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 73,72 EUR, was einem Unterschied von +11,46 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 67,76 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,8 Prozent) eine positive Entwicklung und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Mercedes-benz-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

