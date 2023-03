Mercedes-Benz-Group Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Für die Aktie Mercedes-benz stehen per 22.03.2023, 11:51 Uhr 70.48 EUR zu Buche. Mercedes-benz zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Unser Analystenteam hat Mercedes-benz auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,95 % ist Mercedes-benz im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (5,97 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Mercedes-benz-Aktie beträgt dieser aktuell 61,79 EUR. Der letzte Schlusskurs (70,48 EUR) liegt damit deutlich darüber (+14,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Mercedes-benz somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (71,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,87 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Mercedes-benz-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Mercedes-benz auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mercedes-benz damit 45,31 Prozent über dem Durchschnitt (5,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 7,36 Prozent. Mercedes-benz liegt aktuell 43,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Mercedes-Benz-Group kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mercedes-Benz-Group-Analyse.

Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...