Mercedes-Benz-Group-Aktie: Auf der Kippe!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Mercedes-Benz-Group-Aktie beendete die letzte Handelswoche bei 67,17 EUR, ein Plus von 2,2 % im Vergleich zur Vorwoche. Ein Weckruf für die Anleger kam jedoch am 18. September, als das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt die Firma zur Beseitigung illegaler Abschalteinrichtungen in Euro 6-Dieselfahrzeugen aufforderte. Die Behörde droht mit Verboten, falls die Vorrichtungen nicht entfernt werden, und dies könnte potenziell den Aktienkurs beeinflussen.

Die Aktie schloss bei 67,17 EUR

Deutsche Aufsichtsbehörde interveniert wegen illegaler Abschalteinrichtungen

Drohungen von Fahrverboten

Software-Updates als Lösung

Auf der anderen Seite bestätigte Mercedes-Benz, dass das Unternehmen bereits an Software-Updates arbeitet, um das Problem zu lösen. Ein Aufschub bis über den 27. Juli hinaus wurde gewährt, um die betroffenen Fahrzeuge...