Mercedes-Benz-Group Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mercedes-Benz-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (37) als auch der 25-Tage-RSI (33,74) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält Mercedes-Benz insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Einschätzung der Aktie als "Neutral" bewertet. Die Analyse sozialer Medien ergab 7 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich übertrifft die Rendite der Mercedes-Benz-Aktie die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 40 Prozent. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Mercedes-Benz mit 46,99 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 3,94 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mercedes-Benz-Aktie bei 67,23 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,85 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,51 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Abstand von +4,63 Prozent auf, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mercedes-Benz-Group-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mercedes-Benz-Group-Analyse.

Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...