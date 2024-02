Mercedes-Benz: Es hört nicht auf - Rekord um Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Neue Jahresrekorde an der Börse sind für die Mercedes-Benz-Group aktuell kein Problem. Auch am Donnerstag legte der Wert mit 0,7 % zwar etwas dezenter zu, gewann aber schon mehrfach in Folge auf neue Rekordkurse dazu. In den vergangenen vier Wochen ging es für die Stuttgarter um gut 17 % aufwärts. Grund sind sehr stabile Zahlen, ein seriöser Ausblick und die neue Gelassenheit der Autobranche gegenüber der E-Transformation. Mercedes-Benz fällt zudem als Dividendenkönig positiv auf.

Niedrig bewertet: Mercedes-Benz

Tatsächlich ist die Aktie auch aktuell noch sehr niedrig bewertet. Das KGV wird sich für die vergangenen Monate bei etwas weniger als 5 einstellen. Dazu wiederum ist die Dividende so hoch, dass sich eine Rendite in Höhe von mehr als 7 % errechnet. Dasselbe Ergebnis schafft die Mercedes-Benz auch im laufenden Jahr. Die Börsen freuen sich – und Analysten korrigieren ihre Kursziele wieder nach oben !

