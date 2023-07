Mercedes-Benz: Beeindruckende Finanzergebnisse!

Mercedes-Benz hat am Dienstag durchweg positive Zahlen veröffentlicht, doch der Aktienmarkt konnte nicht mithalten. Trotz einer allgemein enttäuschenden Performance in der vergangenen Woche ist die Aktie des baden-württembergischen Unternehmens nur geringfügig gestiegen und bleibt weiterhin auf einem konstanten Niveau. Dies steht im Widerspruch zu den unveränderten Kurszielen für Mercedes-Benz.

Unverändert hohe Kursziele: Mercedes-Benz

Zusätzlich zu den vielversprechenden Kurszielen legte Mercedes-Benz am Dienstag seine Absatzzahlen vor. Im 2.Quartal stieg der Verkauf von PKWs um 6 %. Eine Krise scheint kaum in Sicht, insbesondere wenn man die Antriebsaggregate berücksichtigt. Der Anstieg kann hauptsächlich auf batterieelektrische Fahrzeuge zurückgeführt werden – trotz fehlender Anerkennung dieser Entwicklung an den Börsen...