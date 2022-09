Mercedes-Benz-Aktie: Ein böses Erwachen!

Rund um Mercedes-Benz gab es zuletzt keine weltbewegenden Neuigkeiten. Die sind aber auch gar nicht notwendig, um die Kurse in Richtung Keller zu treiben. Die allgemein schlechte Stimmung reicht da schon voll aus und die ist am heutigen Donnerstag mal wieder so präsent wie eh und je. Sorgen machen die Anleger sich wie gehabt um eine drohende Rezession in Europa.… Hier weiterlesen