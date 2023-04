Mercedes-Benz Aktie - ein beeindruckendes Ergebnis

Mercedes-Benz blickt nach einem Rekordjahr 2022 auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Im ersten Quartal 2023 konnte der Konzern seine Erwartungen übertreffen: Der Absatz stieg im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 503.000 Fahrzeuge, das EBIT lag bei 5,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow betrug beachtliche 2,2 Milliarden Euro. Die neue Strategie des Konzerns zahlt sich aus und die Aktie erzielt ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 4,51.

Mercedes-Benz lässt seine Aktionäre am hohen Gewinn teilhaben und plant eine Ausschüttung von erhöhten Dividenden in Höhe von 5,20 Euro je Aktie – was rund einer Dividendenrendite von etwa 7,5 Prozent entspricht – sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von vier Milliarden Euro.

Analysten schätzen die Mercedes-Benz-Aktie als Kaufempfehlung ein mit einem durchschnittlichen...