Mercedes-Benz-Aktie: Was treibt diese Kursziele an?

In den letzten Tagen bewies Mercedes-Benz eine hohe Stabilität. Obwohl der Titel zum Ende der vergangenen Woche einen Verlust von -0,5 % verzeichnete, kam die Aktie in einem schwierigen Marktumfeld gut ins Wochenende hinein. Die hohen Kursziele werden wahrscheinlich noch nicht erreicht in den nächsten Tagen. Bei einer aktuellen Stabilität fehlen immer noch mehr als 27 %.

Zufriedenheit unter Kursanalysten – mit dem Unternehmen

Die Aktie zeigte sich in den letzten Tagen innerhalb eines sehr engen Spielraums. Es wurden keine neuen, bedeutenden bewertungseinschlägigen Nachrichten erkannt. Das ist überraschend angesichts der Meldung aus Stuttgart vom 11.Juli,dass im zweiten Quartal ein Anstieg der verkauften Fahrzeuge um 2 % zu verzeichnen war – bei E-Autos wohlgemerkt.

Am 26.Juli wird Mercedes-Benz seine Gesamtquartalszahlen...