Mercedes-Benz-Aktie: So schwach wie seit fast 30 Jahren nicht!

Die PKW-Neuzulassungen geben in der Europäischen Union immer mehr nach. Inzwischen liegen sie so tief wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Ja, im Dezember letzten Jahres gab es noch einmal einen Anstieg in den größeren Märkten der EU. Doch im Gesamtjahr wurden etwa 4,6% weniger Autos zugelassen als noch im schwachen Vorjahr. Es sind inzwischen so wenige Autos, wie seit 1993 nicht mehr. Experten sehen der Zukunft skeptisch entgegen. Verschiedene Probleme häufen sich mehr und mehr. Zum einen Lieferengpässe bei Halbleitern und Vorprodukten. Zum anderen gibt es eine Kaufzurückhaltung von möglichen Interessenten.

Der Analyst Daniel Roeska aus dem Analysehaus Bernstein Research hat die Mercedes-Benz-Aktie erst dieser Tage auf “Outperform” belassen. Den fairen Wert sieht der Experte bei 85,00 Euro. Er schweift den Blick auch in Richtung China und den USA. Die technische Entwicklung des Wertpapiers ist unterdessen etwas ins Stocken gekommen. In den letzten Handelstagen ging es kräftig zur Unterseite. Das liegt an dem harten Widerstandsbereich von etwa 67,50 Euro. Hervorragende Unterstützung gibt es in dem Bereich um 61,00 Euro.

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Mercedes-Benz-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

