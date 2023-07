Mercedes-Benz-Aktie: Prüfen wir das aktuelle Geschehen!

Am Donnerstag musste Mercedes-Benz in einem tendenziell schwachen Aktienhandel einen marginalen Verlust hinnehmen. Gleichwohl befinden sich die Notierungen auf einem robusten Kurs – was impliziert, dass die Aktie gegenwärtig eine positive Performance zeigt. Dies ist weiterhin auf ein günstiges wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen. Ob dies so bleibt, könnte sich schon in den kommenden Tagen zeigen.

Mercedes-Benz: Die Ergebnisse stehen an

Bereits am 27. Juli wird der Konzern aus Baden-Württemberg seine Quartalsdaten veröffentlichen, durch welche das Ausmaß des Einflusses des zweiten Quartals auf die Entwicklung des Gesamtjahres deutlich werden sollte. Die Prognosen sind ziemlich optimistisch.

Prognosen für das laufende Jahr gehen von einem Umsatz von etwa 154 Milliarden Euro aus. Zum Vergleich: Für 2024 wird ein ähnlicher...