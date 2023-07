Mercedes-Benz-Aktie: Potenzial in der zyklischen Industrie!

Ende Juli erwartet die Finanzwelt gespannt den Halbjahresbericht der Mercedes-Benz-Group. Am 27. Juli werden die Daten für das zweite Quartal präsentiert, und wir können einen Ausblick auf die kommenden Monate erwarten. Bereits am 11. Juli berichtete das angesehene deutsche Automobilunternehmen über erfreuliche Verkaufszahlen: Im ersten Halbjahr stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf insgesamt 515700 Fahrzeuge an.

Macht Konkurrenzdruck und E-Mobilitätstrend, Rezessionssorgen – eine Herausforderung für Mercedes-Benz?

Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es Anlass zur Vorsicht unter Investoren hinsichtlich des langfristigen Kursverlaufs der Mercedes-Benz-Gruppe-Aktie.

In den letzten zwanzig Jahren konnte der Aktienwert nicht nachhaltig über den Bereich von 80 bis 100 Euro steigen. Bei zunehmend rezessiven...