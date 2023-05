- Mercedes-Benz-Aktie: Kursziel im Blickpunkt der Anleger!

Mercedes-Benz begeistert die Börsen mit einem sensationellen Kursziel. Der Autobauer erhielt von RBC ein mutiges Kursziel von 92 Euro und wird als “Outperformer” gehandelt, da die Ausrichtung auf den Luxusbereich vor Preissenkungen schützen kann. Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sollen noch besser ausfallen als gedacht.

Die Hauptversammlung am 3. Mai lockt interessierte Investoren an, denn bereits einen Tag später wird eine Dividende in Höhe von gut 7% der aktuellen Kurse ausgeschüttet – ein Freudentag für Aktionäre!

Der Aktienkurs hat sich dementsprechend aktuell wieder deutlich nach oben entwickelt und ging in den vergangenen neun Monaten klar aufwärts trotz Schwankungen. Im laufenden Jahr konnte Mercedes Benz immerhin einen Aufschlag um gut 14 % verzeichnen und hat in den letzten drei Jahren sogar über 140 %...