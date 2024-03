Mercedes-Benz-Aktie: Komplett in der Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Mercedes-Benz hat am Mittwoch deutliche -1,2 % nachgegeben. Dennoch ist die Aktie aus der Warte von Analysten und Beobachtern noch vollständig in der Spur. Die Notierungen sind weiterhin um über 15 % im laufenden Jahr gestiegen. Dabei durchkreuzte die Aktie von Mercedes-Benz von unten nach oben und hat somit die Kurse in etwa wieder auf das Niveau gehoben, das zuletzt vor zehn Monaten zwei Mal erreicht worden war. Das alles ist zumindest aus der wirtschaftlichen Sicht durchaus verdient.

Mercedes-Benz verdient einfach Geld

Die Baden-Württemberger verdienen schließlich Geld. Die nächsten Zahlen werden zwar erst am 30.4. bekannt gegeben – es geht um das 1. Quartal des laufenden Jahres -, aber die Werte sind insgesamt gut abzuschätzen.

Für das vergangene Jahr lässt sich durchaus ein KGV von 4,6 errechnen. Dies wiederum ist aus Sicht der Geschichte des Unternehmens am Ende günstig. Auch im laufenden Geschäftsjahr sind trotz konservativer Schätzungen als KGV nur 6,2 zu bezahlen.

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7 % für das vergangene Jahr. Die vormalige Verbrenner-Industrie läuft noch!

